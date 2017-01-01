В МИД подтвердили гибель трех украинцев под Курском. Видео

Еще трое человек были госпитализированы в местные медучреждения.

Министерство иностранных дел Украины подтвердилов результате аварии, которая произошла 10 января в Курской области России.

"Консул Украины в Российской Федерации сообщил, что 10 января в Курской области в дорожно-транспортное происшествиие попал автомобиль с украинской регистрацией, который следовал по маршруту город Днепр - Санкт-Петербург", - цитирует УНН начальника управления консульского обеспечения МИД Украины Василия Кирилича.

Он такде подтвердил, что в автомобиле действительно находилось девять граждан Украины.

"В результате дорожно-транспортного происшествия трое граждан Украины погибли, трое получили травмы тяжелой степени тяжести и были госпитализированы в местные медицинские учреждения. Остальные трое получили легкие травмы, им также была оказана необходимая медицинская помощь", - сказал он.

По словам Кирилича, консул поддерживает постоянную связь с лечебными учреждениями, где находятся пострадавшие.

"Причины и обстоятельства этой трагедии будут установлены по результатам следствия. Консул поддерживает постоянную оперативную связь с лечебными учреждениями, где находятся травмированные украинцы, местным отделением полиции и главным управлением по чрезвычайным ситуациям в Курской области", - рассказал Кирилич.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в результате пьяного ДТП на Львовщине погиб военный, еще четверо - пострадали.