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В МИД РФ "гаденько" прокомментировал отставку Лаврова

Вчера, 23:18

По словам Захаровой, очередной "вброс" об отставке главы МИД РФ "закручен поинтереснее".

Мария Захарова
Мария Захарова информацию об отставке Лаврова считает провокацией.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала информацию о вероятной отставке главы МИД РФ Сергея Лаврова.

На своей странице в Facebook она назвала это сообщение "гаденьким элементом провокации": "Это, конечно, новое слово в журналистике. В жизни нет, а в журналистике да. Объясню. Мы неоднократно комментировали слухи о перестановках в правительстве, "планах Лаврова" и т. д. Чего только не читали. Оперативно отвечали, писали опровержения, комментировали. Готова еще раз "на бис" повторить. Формирование правительства является прерогативой руководства страны, а процедура прописана в Конституции".

По ее словам, очередной "вброс" об отставке главы МИД РФ "закручен поинтереснее": "Якобы сам просится, а президент не отпускает. Такой, знаете ли, элемент гаденькой провокации. Разлетелось по СМИ и телеграм-каналам моментально – в лучших деревенских традициях. Теперь рассказываю. При подготовке этой публикации в МИД никто из RTVI не обращался. Это раз. Два. Позвонила сама уточнить, откуда дровишки и не к Дню ли рождения Сергея Викторовича подарочек? "А у него сегодня День рождения?" – вот так просто ответили мне кураторы объективности".

Захарова добавила, что публикация об отставке Лаврова – "что-то вроде фейка", и предположила, что это "по недосмотру"

Чиновница заявила, что ей хотелось бы услышать разъяснения от телеканала. "В любом случае, хотелось услышать разъяснения телеканала. Позиция: раз это не так – опровергните, на мой взгляд, здесь не очень уместна. Потому что крайне провокативна, как и сама статья", – резюмировала представитель МИД.

Ранее Кремль прокомментировал отставку Лаврова. Заодно Песков поздравил главу российского МИД с днем рождения.
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Сергей Лавров, МИД РФ, Мария Захарова, отставка, дипломаты
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