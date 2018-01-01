В МИД РФ "гаденько" прокомментировал отставку Лаврова

По словам Захаровой, очередной "вброс" об отставке главы МИД РФ "закручен поинтереснее".

Мария Захарова информацию об отставке Лаврова считает провокацией.

прокомментировала информацию

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова

На своей странице в Facebook она назвала это сообщение "гаденьким элементом провокации": "Это, конечно, новое слово в журналистике. В жизни нет, а в журналистике да. Объясню. Мы неоднократно комментировали слухи о перестановках в правительстве, "планах Лаврова" и т. д. Чего только не читали. Оперативно отвечали, писали опровержения, комментировали. Готова еще раз "на бис" повторить. Формирование правительства является прерогативой руководства страны, а процедура прописана в Конституции".

По ее словам, очередной "вброс" об отставке главы МИД РФ "закручен поинтереснее": "Якобы сам просится, а президент не отпускает. Такой, знаете ли, элемент гаденькой провокации. Разлетелось по СМИ и телеграм-каналам моментально – в лучших деревенских традициях. Теперь рассказываю. При подготовке этой публикации в МИД никто из RTVI не обращался. Это раз. Два. Позвонила сама уточнить, откуда дровишки и не к Дню ли рождения Сергея Викторовича подарочек? "А у него сегодня День рождения?" – вот так просто ответили мне кураторы объективности".

Захарова добавила, что публикация об отставке Лаврова – "что-то вроде фейка", и предположила, что это "по недосмотру"

Чиновница заявила, что ей хотелось бы услышать разъяснения от телеканала. "В любом случае, хотелось услышать разъяснения телеканала. Позиция: раз это не так – опровергните, на мой взгляд, здесь не очень уместна. Потому что крайне провокативна, как и сама статья", – резюмировала представитель МИД.

Ранее Кремль прокомментировал отставку Лаврова. Заодно Песков поздравил главу российского МИД с днем рождения.