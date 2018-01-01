В МИД РФ ответили на обвинения в сбитом "Боинге"

У Лаврова отметили, что представленные группой расследователей доказательства сфабрикованы.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали выводы Совместной следственной группой (ССГ), которая заявила, что к катастрофе Boeing на Донбассе в 2014 году причастна РФ.

ССГ проигнорировала собранный Россией "значительный объем информации", говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД РФ.

"Авторы презентации забыли упомянуть о том, что мы принимали в Москве голландских экспертов и следователей прокуратуры, рассекретили и передали следствию технические и конструкторские данные ракет системы "Бук", предоставили результаты натурного эксперимента, выполненного производителем этого типа зенитных ракетных комплексов АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", - заявили в дипведомстве.

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У Лаврова также отметили, что версия ССГ не подкреплена доказательствами и вызывает сожаление.

"Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества. Никаких доказательств, конечно же, представлено не было, если не считать красочно оформленного видеоролика, снятого на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства Bellingcat, которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов в поддержку гипотезы о российской причастности к крушению авиалайнера", - подчеркнули в МИД РФ.

Как сообщалось ранее, 24 мая Международная следственная группа официально объявила, что зенитный ракетный комплекс "Бук", из которого сбили Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", принадлежал российским Вооруженным Силам.

Минобороны России традиционно опровергло все обвинения.

Самолет "Боинг-777" был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористами ДНР. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины.

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