В МИД РФ сделали резонансное заявление по пленному украинскому журналисту Сущенко

Любые сравнения Сущенко с корреспондентами "РИА Новости Украина" российская чиновница назвала безосновательными.

Захарова: При въезде в РФ Сущенко не был журналистом.

В российском МИД заявили, что при въезде на территорию РФ украинский журналист Роман Сущенко "журналистом не был".

"Сущенко при въезде на территорию РФ журналистом не был. Он не занимался журналистской деятельностью. Об этом свидетельствуют оформленные им документы, он не подавал документы на оформление журналистской визы", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1", передает ТАСС.

По ее словам, Сущенко ни разу не заявлял "в юридической плоскости о своих полномочиях в качестве журналиста". "Поэтому любые сравнения Сущенко с корреспондентами "РИА Новости Украина" – безосновательны, не по каким-то моральным стандартам, а просто в юридической плоскости", – утверждает Захарова.

Она отметила, что у журналистов "РИА Новости Украина" "был весь пакет украинских документов на осуществление своей деятельности, уточнив, что "именно журналистская деятельность стала поводом для сначала обысков, а затем арестов".

Представитель МИД России назвала ситуацию с арестом руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского "частью пропаганды Запада против РФ". По ее словам, "ситуация с журналистикой, информацией, свободой слова в Украине - это результат пагубной политики Запада, ФРГ и других стран".

Ранее в МИД назвали число украинских политических заключенных в России. Украинское ведомство потребовало от РФ освободить украинских пленников.

Напомним, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Был задержан директор РИА "Новости Украина" Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль "За возвращение Крыма". После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

17 мая, в Херсоне городской суд арестовал на два месяца руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене.

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