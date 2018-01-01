В МИД России рассказали, что "вынудило" страну создать новое стратегическое оружие

РФ никакие договоренности не нарушала, утверждает Захарова.

В МИД России утверждают, что Запад много лет последовательно "целенаправленно нагнетал военно-политическую напряженность" пресс-служба «Единой России»

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что создание страной нового стратегического оружия является вынужденным, закономерным ответом "на упорное нагнетание международной военно-политической ситуации со стороны США и их союзников".

Получилось немного ассиметричней, чем многие ожидали, при этом никакие договоренности РФ не нарушала, рассказала она в Москве на брифинге, пишет УНИАН со ссылкой на данные корреспондента.

"Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что создание новейших систем российского стратегического оружия — это вынужденный, но закономерный ответ России на упорное нагнетание международной военно-политической ситуации со стороны США и их союзников", — отметила Захарова.

По ее словам, Запад много лет последовательно "целенаправленно нагнетал военно-политическую напряженность, как будто этого всего никто не видел и не замечал".

"В связи с созданием систем, о которых говорил президент (глава РФ Владимир Путин — Ред.), вызывают удивление обвинения в наш адрес в нарушении международных договоренностей в области контроля над вооружениями. Об этом (о подобных нарушениях — Ред.) заявили официальные представители Белого дома, Госдепартамента США", — отметила представитель МИДа.

"При этом в Госдепартаменте упомянули Договор о ракетах средней и меньшей дальности, который запрещает сторонам создавать и разворачивать ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Но в послании президента РФ о таком оружии даже не упоминается", — сказала она.

Напомним, Владимир Путин обратился к Федеральному собранию 1 марта, в его ходе он сообщил о начале испытаний российским государством новой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой.