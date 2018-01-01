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В МИД России странно отреагировали на Декларацию по Крыму в США

Сегодня, 01:03

В российском ведомстве решили смешать всю внешнюю политику в один пост в соцсети.

Мария Захарова
Захарова обвинила США в нестабильности политических решений Reuters
Представительница МИД России Мария Захарова отреагировала на принятие американской декларации о непризнании аннексии Крыма Россией и обвинила США в нестабильной внешней политике.

"А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям", - написала Захарова в Facebook.

Напомним, накануне Госпед США обнародовал Декларацию относительно Крыма, в которой говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией и является украинской.

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Теги:  
МИД России, Мария Захарова, США, Крым
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