В МИД Великобритании объяснили, как судьба Крыма касается всех стран мира

Позицию озвучил руководитель ведомства и бывший мэр Лондона Борис Джонсон.

Борис Джонсон, глава британского МИДа Infox

Любая страна мира не имеет права в силовом порядке изменять границы − как Россия поступила с полуостровом Крым , поскольку от этого зависит безопасность всех наций.

Об этом к годовщине аннексии написал глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон − в своей статье, опубликованной на портале "Европейская правда".

По его словам, чрезвычайно важно, чтобы все государства придерживались ключевого принципа – "не приобретать территорию силовым путем".

"От того, будет ли мир следовать этому принципу, зависит безопасность каждой нации. Именно поэтому судьба Крыма имеет значение для всех нас", – заявил дипломат.

По мнению Джонсона, после незаконной аннексии Крыма все государства должны взвешенно и решительно выступить против России.

"Это значит – поддерживать санкции, введенные против РФ за аннексию Крыма, до тех пор, пока регион будет оставаться под контролем Кремля, а также сохранять дальнейшие, более сильные санкции – пока не выполняются Минские договоренности", – подчеркнул Джонсон.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы рассказал о том, как Путин давал "отмашку" на аннексию Крыма.