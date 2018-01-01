В МИДе Венгрии объявили об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье

От имени ведомства выступил министр Петер Сийярто.
Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба правящей в Венгрии партии "Фидес".
Сийярто также рассказал о том, что уже неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только в зоне конфликта на Донбассе, но и в западной части Закарпатья - "чтобы венгерское сообщество на Закарпатье не подвергалось нападениям".
По словам дипломата, в пятницу он получил письмо от Генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Называется даже количество сотрудников, входящих в миссию - двенадцать.
Интересно, что на сайте правительства Венгрии на данный момент отсутствует сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ в Закарпатье.
Напомним, ранее губенратор Закарпатской области Геннадий Москаль назвал виновных в нападении на офис общества венгерской культуры.