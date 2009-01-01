В минобороны Беларуси утверждают, что после учений "Запад-2017" все военные РФ покинули страну

В республике провели инспеции представители трех стран, отметили в ведомстве.

Военные с флагами Беларуси и РФ, иллюстрация

В министерстве обороны Беларуси утверждают, что после завершения совместных стратегическихв сентябре все военные РФ, принимавшие участие в маневрах, покинули республику.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства.

В минобороны подчеркнули, что по результатам проведенных мероприятий инспекторами из Украины, Литвы и Словакии факты присутствия или военной деятельности незаявленных сил выявлены не были.

"Как уже неоднократно заявлялось, весь российский контингент, принимавший участие в ССУ "Запад-2017", покинул территорию Республики Беларусь в сентябре текущего года", — отмечается в сообщении.

Ранее начальник Управления верификации Генштаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гудзь говорил, что после завершения учений "Запад-2017" на территории Беларуси остались почти 6 тыс. российских военных.

Напомним, учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября на семи полигонах в Беларуси и трех — в РФ. Секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что в их ходе президент России Владимир Путин показал готовность к ведению мощной континентальной войны.