В минобороны РФ рассказали о гибели в Сирии еще одного российского военного

С умершим уже якобы простились в Нижнем Новгороде.

Человек и флаг России, иллюстрация Reuters

В четверг, 2 марта, в районе сирийской Пальмиры погиб— рядовой-контрактник Артем Горбунов.

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что боец "выполнял задачи по охране группы российских военных советников".

"Артем Горбунов погиб 2 марта в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГИЛ ("Исламское государство" — Ред.) на позиции сирийских войск", — говорится в статье.

Между тем Коммерсантъ писал, что в Сирии погиб российский разведчик, издание опиралось на слова вдовы умершего — Софьи Горбуновой.

"В Нижнем Новгороде сегодня (6 марта — Ред.) простились с 24-летним Артемом Горбуновым, военнослужащим 96-й отдельной разведывательной бригады, погибшим при штурме Пальмиры 2 марта", — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что в боях за Пальмиру получил тяжелейшие ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа России Петр Милюхин. Узнать больше об инциденте можно здесь.

В августе 2016 года сайт британского телеканала Sky News со ссылкой на разговор с российскими наемниками, воевавшими в Сирии, сообщил, что в боевых действиях на территории страны погибли 500-600 военнослужащих РФ.