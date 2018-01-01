В Минобороны России рассказали о возможностях новейшей ракеты "Сармат", видео

Конструкторы заявляют, что данная разработка является вершиной мирового ракетостроения.

Пуск ракеты "Сармат" Фото: скриншот с видео Youtube

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат" сможет размещаться в существующих шахтных пусковых установках.

В инфраструктуру некоторых населенных пунктов РФ будут внесены доработки. Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, передает RT.

"Ракетный комплекс "Сармат" не имеет и в ближайшей перспективе не будет иметь аналогов в мировом боевом ракетостроении", - заявил он.

По словам Каракаева, в России до 2025 года будет создано 40 ракет, которые заменят ракетные комплексы времен СССР "Воевода".

Отмечается, что "Сармат" — это ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, который отличается траекторией полета. Согласно характеристикам, он способен нанести удар в обход систем противовоздушной обороны и будет оснащен ядерными боеприпасами.

В Минобороны РФ заявили, что переход на новые ракеты не приведет к серьезным финансовым затратам, поскольку под "Сармат" не будут создавать инфраструктуру и ее период эксплуатации в два с половиной раза превышает аналогичный срок "Воеводы".

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о начале испытанийновой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой.

Позже наращивание ядерного вооружения Россией осудили мировые лидеры и представитель Пентагона Дана Уайт.