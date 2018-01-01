В Минске боевики "ДНР" пообещали безопасность ремонтникам от Vodafone

Украинская сторона предоставила гарантии безопасности ремонтным бригадам раньше - 12 февраля 2018-го.

Логотип оператора "Vodafone" novynarnia.com

В Минске во время заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) была достигнута договоренность о ремонте линии мобильной связи, ведущей на территорию, контролируемую боевиками группировки "ДНР".

Такое сообщение на своей странице в соцсети Facebook опубликовала Дарка Олифер − пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы. Согласно тексту, боевики обязались выдать гарантии безопасности для бригад ремонтников.

"Во время заседания достигнуто соглашение о необходимости восстановления линии мобильной связи, ОРДО заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад. Украинская сторона предоставила такие гарантии еще 12 февраля 2018, информация об этом была передана СММ ОБСЕ", - написала Олифер.

По ее словам, в сегодняшнем заседании ТКГ участвовал представитель "Vodafone Украина", который особо отметил, что компания готова отремонтировать соответствующее оборудование, которое находится на неподконтрольной Украине части Донбасса.

Напомним, ранее в Минске обнародовали дату разведения войск под Станицей Луганской.