В Минске прошел "Марш возмущенных белорусов": есть задержанные, опубликованы фото и видео

У одного из участников был плакат "Шура, не будь Януковичем, не пилите золотой батон".

Сегодня, 21 октября, в Минске состоялся "Марш возмущенных белорусов".

Инициатор "Марша" — Белорусский национальный конгресс. Основные требования участников акции — отмена декрета №3 — "о тунеядцах", повышение зарплат и пенсий, сообщает "Белорусский партизан.

По сообщению местного издания "Наша нива", участие в марше приняли около 200 демонстрантов.

В ходе марша звучали лозунги "Лукашенко, уходи! Свободу!", "Жыве Беларусь!", Лукашенко призывали не грабить народ, называли президента страны "Лукашеску" по аналогии с лидером Румынии.

У одного из участников был плакат "Шура, не будь Януковичем, не пилите золотой батон".

После акции "Марш возмущенных белорусов 2.0", которая прошла сегодня в Минске, сотрудниками милиции был задержан активист "Европейской Беларуси" Артем Черняк.

Также задержана и активистка-режиссер Ольга Николайчик, сообщают правозащитники-весновцы.

В СМИ также отметили, что ранее прошли превентивные задержания в регионах. В Молодечно был задержан глава областной организации Белорусской социал-демократической партии Александр Абрамович, а также член партии ОГП Геннадий Фарино.

А в Барановичах задержали профсоюзного активиста Григория Грика.

Напомним, Лукашенко решил заставить всех белорусов работать: вернул в Кодекс понятие тунеядство.

Фото: nn.by; Видео: belsat.eu; NN VIDEO TV