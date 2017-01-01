В Минске Украина и переговорщики от "Л/ДНР" обменялись списками пленных

Стали известны результаты новой встречи трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Эпизод обмена пленными president.gov.ua

Украина и представители террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" произвели обмен списками удерживаемых в плену лиц.

Такую информацию на своей странице в социальной сети Facebook по результатам встречи трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске опубликовала Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины, экс-президента Леонида Кучмы.

"Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что следующее освобождение должно произойти в кратчайшие сроки", - написала она.

По словам Олифер, в нынешнем году приоритетом для ТКГ остается политика безопасности, а первостепенном задачей является обеспечение всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня.

"Украинская сторона и в дальнейшем будет требовать вывода иностранных военных формирований с территории Донбасса и возвращения НВФ ОРДЛО к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года", − добавила она.

Напомним, ранее стало известно о том, что в рамках обмена пленными президент Порошенко собирается помиловать государственную преступницу.