В мире животных. Россияне набросились на зверей в зоопарке

Жители России "отличились" неадекватной выходкой в зверинце.

В Приморье неадекватные посетители ззопарка рискнули напасть на животных Doug88888/Flickr

В селе Борисовка (Приморский край, РФ) агрессивные посетители зоопарка "Чудесный" атаковали тигрицу, льва и нескольких других животных.

Такую информацию сегодня, во вторник, 21 ноября, распространило агентство "Интерфакс".

"Один из посетителей зашел в контактный вольер и начал бить маленького поросенка. Затем двое мужчин начали издеваться над нашей верблюдицей. Они хватали ее за шерсть и грубо пытались подтянуть к себе", − заявила директор зоопарка Екатерина Зотова.

Затем агрессивные посетители начали пытаться пролезть через ограждения к тигрице Кристалл и льву Аристо. Кроме того, они пытались плевать в животных. Сотрудники вывели агрессивных посетителей из зоопарка.

"Мы сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Сейчас животные чувствуют себя нормально", − отметила Зотова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киевский зоопарк ожидает масштабная реконструкция.