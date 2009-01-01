В мире животных. Россияне набросились на зверей в зоопарке

Жители России "отличились" неадекватной выходкой в зверинце.
Такую информацию сегодня, во вторник, 21 ноября, распространило агентство "Интерфакс".
"Один из посетителей зашел в контактный вольер и начал бить маленького поросенка. Затем двое мужчин начали издеваться над нашей верблюдицей. Они хватали ее за шерсть и грубо пытались подтянуть к себе", − заявила директор зоопарка Екатерина Зотова.
Затем агрессивные посетители начали пытаться пролезть через ограждения к тигрице Кристалл и льву Аристо. Кроме того, они пытались плевать в животных. Сотрудники вывели агрессивных посетителей из зоопарка.
"Мы сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Сейчас животные чувствуют себя нормально", − отметила Зотова.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киевский зоопарк ожидает масштабная реконструкция.