В Молдове села массово подписывают декларацию об "объединении с Румынией"

Кампанию по принятию заявлений об объединении с Румынией организовала унионистская гражданская платформа.

В Молдове уже десять сел подписали декларацию об объединении с Румынией.

Так, мэр села Сесень Каларашского района и местные советники приняли символическую декларацию об объединении с другим государством, сообщает молдавское издание Agora.

Ранее декларацию подписали местные советники еще девяти сел: Парковая Единецкого района, Фештелица Штефан-Водского района, Готешть Кантемирского района, Оплач Каушанского района, Улму, Бардар, Новые Русешти, Пугой и Весиень Яловенского района.

"На основании международного права и ранее подписанных конвенций требуем возвращения румынских территорий, незаконно присоединенных бывшим СССР в результате пакта Риббентропа-Молотова от имени двух преступников, Сталина и Гитлера", — говорится в декларации, адресованной президенту и парламенту Румынии.

Кампанию по принятию символических заявлений об объединении с Румынией организовала унионистская гражданская платформа Acţiunea 2012.

Инициаторы проекта планируют, что в 2018-м, в год столетия объединения Румынии, аналогичное решение примут в ста населенных пунктах.