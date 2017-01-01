В московском аэропорту из самолета выпала стюардесса

Пострадавшую "оперативно госпитализировали", утверждают в авиакомпании.

Пострадавшую госпитализировали Скриншот видео с youtube.com

В Российской Федерации в московском аэропорту "Внуково" стюардесса авиакомпании Utair выпала из самолета на перрон, ее госпитализировали.

Компания выясняет причины случившегося, пишет ТАСС со ссылкой на данные ее пресс-службы.

"Во время предполетной подготовки самолета, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск, при закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали", — говорится в статье.

Ранее в российском аэропорту "Пулково" (находится в Санкт-Петербурге) при выходе пассажиров из самолета провалилась секция трапа между бортом и лестницей, с высоты более трех метров упали женщина и годовалая девочка, ребенку сделали операцию.