В Москве автобус протаранил толпу людей и влетел в подземный переход, есть жертвы: фото и видео с места ДТП

В российской столице авария произошла у одной из станций метро.

Автобус влетел в подземный переход, по которому поднимались люди twitter.com/martin_camera

В понедельник, 25 декабря, в столице России Москве автобус протаранил толпу людей и влетел в подземный переход неподалеку от станции метро "Славянский бульвар", по предварительным данным, погибли четыре человека, 15 — пострадали.

Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги, пишет Рен.ТВ со ссылкой на данные ГУ МВД по городу.

"… пассажирский транспорт влетел в подземный переход, по которому поднимались люди", — говорится в статье.

Уже 5 погибших. pic.twitter.com/VvTWv9iayR — Тот самый Мартин (@martin_camera) December 25, 2017

Напомним, в начале декабря в Курской области России на автодороге Тросна — Калиновка в Железногорском районе перевернулся автобус, следовавший из Киева в Москву, пострадали пять человек.