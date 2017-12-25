Сегодня, 17:18 RSS

В Москве автобус протаранил толпу людей и влетел в подземный переход, есть жертвы: фото и видео с места ДТП

Сегодня, 14:40

В российской столице авария произошла у одной из станций метро.

Москва,автобус,толпа,Россия,протаранил,метро,переход
Автобус влетел в подземный переход, по которому поднимались люди twitter.com/martin_camera
В понедельник, 25 декабря, в столице России Москве автобус протаранил толпу людей и влетел в подземный переход неподалеку от станции метро "Славянский бульвар", по предварительным данным, погибли четыре человека, 15 — пострадали.

Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги, пишет Рен.ТВ со ссылкой на данные ГУ МВД по городу.

"… пассажирский транспорт влетел в подземный переход, по которому поднимались люди", — говорится в статье.

Напомним, в начале декабря в Курской области России на автодороге Тросна — Калиновка в Железногорском районе перевернулся автобус, следовавший из Киева в Москву, пострадали пять человек.
Теги:  
Москва, автобус, толпа, Россия, протаранил, метро, переход, жертвы
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...