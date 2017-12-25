В Москве автобус протаранил толпу людей и влетел в подземный переход, есть жертвы: фото и видео с места ДТП

В российской столице авария произошла у одной из станций метро.
Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги, пишет Рен.ТВ со ссылкой на данные ГУ МВД по городу.
"… пассажирский транспорт влетел в подземный переход, по которому поднимались люди", — говорится в статье.
Уже 5 погибших. pic.twitter.com/VvTWv9iayR— Тот самый Мартин (@martin_camera) December 25, 2017
Напомним, в начале декабря в Курской области России на автодороге Тросна — Калиновка в Железногорском районе перевернулся автобус, следовавший из Киева в Москву, пострадали пять человек.