В Москве блогер будет судиться с врачами из-за квадратной силиконовой груди, опубликованы фото

Женщина обратилась к юристам для того, чтобы решать вопрос в судебном порядке.

Блогер будет судиться с врачами из-за квадратной груди Instagram

Московская бьюти-блогер Юлия Деббагх намерена в судебном порядке требовать компенсацию у пластических врачей после того, как ее грудь получила квадратную форму.

После операции ее грудь деформировалась, рассказала Деббагх в эфире канала НТВ.

"То есть одна часть груди осталась нормальной, а правая стала, ну, будем говорить квадратной. Это хороший хирург, с большим опытом, с хорошей репутацией. Что она мне ответила? "Ничего, Юля, надо переделывать, становитесь в очередь и записывайтесь, цену узнаете на сайте", — рассказала блогер.

Женщина обратилась к юристам для того, чтобы решать вопрос в судебном порядке. Такое решение она сделала из-за того, что администрация больницы, где ей вставляли импланты, не нашла медицинскую карту Юлии. Карту должен посмотреть хирург, чтобы знать, как исправить ситуацию.

Адвокаты посоветовали пострадавшей судиться и требовать миллионную компенсацию, ведь дело серьезное.

Что касается восстановления формы груди, то Деббагх уже обратилась ко второму, не менее компетентного хирургу. По его словам, имплант изменил форму груди, потому что был введен над мышцей, а не под. Теперь врачи будут удалять силикон и делать операцию повторно.

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Напомним, ранее сообщалось, что у певицы из Венесуэлы лопнула силиконовая грудь после неудачного падения с шеста.