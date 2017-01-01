В Москве директор кондитерской фабрики устроил перестрелку: стала известна причина

Территорию предприятия по всему периметру оцепили правоохранители.

Один человек убит и еще трое ранены в результате стрельбы на фабрике "Меньшевик" на Иловайской улице в столице РФ.

Об этом сообщает новостное агенство "ТАСС" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По предварительной версии событый, стрельбу на фабрике "Меньшевик" в Москве открыл ее бывший собственник.

Как сообщают правоохранители, после стрельбы территорию кондитерской фабрики оцепили, поскольку есть информация, что там могут быть заложники.

На место предполагаемого захвата заложников направлены бойцы подразделений СОБР и ОМОН. Кроме того, на место происшествия уже прибыл руководитель московской полиции Олег Баранов.

Позднее радиостанции "Business FM" удалось получить коммантарий у Ильи Аверьянова, директора предприятия.

"Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался. Короче говоря, банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами. Один из прокуроров — это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО — прямо записывайте. Второй прокурор — это — заместитель прокурора Западного округа. Они следят за объемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", − сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о перестрелке, произошедшей в аэропорту "Шереметьево".