В Москве истерика по поводу назначение нового посла США — российский политолог

Это уже прощание с последними иллюзиями, говорит Андрей Пионтковский.

Джон Хантсман Reuters

Намерение президента СШАназначить послом Соединенных Штатов Америки в России жесткого экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана вызвало даже не обеспокоенность, а целую истерику.

Об этом российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский пишет в своем блоге на "Обозревателе".

"В России не просто обеспокоились новым возможным американским послом в России Джоном Хантсманом. Мне кажется, это больше похоже на истерику, если прочесть твиты всех этих кремлевских деятелей. Но это все ожидаемо. Я еще несколько недель назад сформулировал тенденцию отношения Трампа к путинской России", — пишет политолог.

"Трамп теперь будет ехать впереди антипутинского паровоза, так как находится под градом обвинений в сотрудничестве его штаба с Путиным. Тем более, что 20 марта открываются слушания в Сенате и что самое неприятное для Трампа, что вся эта симпатия к Путину отторгается очень влиятельным крылом Республиканкой партии", — напомнил эксперт.

"Большинство Конгресса тоже настроено крайне отрицательно. Поэтому дальнейшее заигрывание с Путиным грозило бы Трампу импичментом. Тем более у него есть и другие вопросы, по которым он сражается с Конгрессом, общественным мнением, прессой. И эти вопросы для него более важны, чем отношения с Путиным", — считает журналист.

"Его последние заявления, что Крым необходимо отдать Украине, что санкции против России будут продолжаться, — были неслучайными. Сравните эти высказывания с теми, которые он делал во время выборов, когда говорил, "а неизвестно была ли аннексия Крыма. Может, это было волеизлияние крымского народа", — продолжает Пионтковский.

"Все это окончательно было ясно еще в феврале после Конференции по безопасности в Мюнхене, где все ведущие члены его администрации, включая вице-президента, очень жестко и определенно подтвердили атлантическую позицию, готовность НАТО защищать всех своих членов, в том числе и прибалтийские страны от гибридной агрессии России", — напомнил эксперт.

"Но истерика в Москве по поводу назначение нового посла Хантсмана несколько запоздалая. Это уже прощание с последними иллюзиями. Да и само назначение — демонстративно-показательное. Ведь Хантсман изначально во время праймериз выступал против кандидатуры Трампа, в том числе критикуя его внешнеполитические взгляды", — говорит журналист.

"Этот человек достаточно жестко относящийся к Кремлю. А вот кремлевские агенты хотели просить на этот пост человека уж явно работающего на Кремль. Об этом во время своих телевизионных интервью с российской аудиторией намекал другой путинский агент Саймс. Все это лобби толкало на пост посла Томаса Грэма. Но не получилось", — говорит политолог.

"Так что с назначением Трампом нового посла поставлена точка в вопросе в Москве "Ху из мистер Трамп?". Реакцию Москвы сейчас можно перефразировать цитатой из поэмы Галича, "оказался наш Трамп не отцом, а су*ой", — подытожил Андрей Пионтковский.

Напомним, выбор кандидатуры Хантсмана на столь важную должность связан с тем, что он "блестящий парень", "жесткий" и знает, чего хочет Трамп.