В Москве лишили адвокатского статуса защитника Надежды Савченко и Pussy Riot

Дело рассматривал Совет адвокатской палаты по представлению российского Минюста.

Марк Фейгин УНИАН

Совет адвокатской палаты столицы РФ во вторник, 24 апреля, принял решение о лишении адвокатского Марка Фейгина

Такую информацию озвучила адвокат Сталина Гуревич, заявление которой и стало основанием для рассмотрения вопроса.

"Сегодня совет Московской городской коллегии адвокатов принял решение о лишении Фейгина статуса адвоката с запретом на год сдавать экзамен на статус адвоката", - цитирует ее агентство "ТАСС".

Гуревич также заявила о том, что в августе 2017 Совет палаты уже выносил предупреждение Фейгину − за оскорбление коллеги. Основанием для окончательного лишения Фейгина адвокатского статуса послужили представление Министерства юстиции РФ и ее заявление в связи с неподобающими высказываниями адвоката в ее адрес и в адрес ее доверителя − Анатолия Шария.

НАпомним, Фейгин стал известен широкой общественности, когда защищал в судах интересы участниц панк-группы Pussy Riot и Надежды Савченко.

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