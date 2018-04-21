В Москве мощный ураган спровоцировал разрушения и гибель людей: видео

Мэр российской столицы сообщил, что медикам не удалось спасти жизнь маленькой девочки.

В Москве разбушевался ураган Фото: Twitter/Kirill Snezhko

Вечером 21 апреля Москву накрыл разрушительной силы ураган , который принес в город сильные ливни с грозой и порывистый ветер.

По информации РИА Новости, в граничащем с Москвой Мытищинском районе погиб 35-летний мужчина, его придавило упавшим строительным вагончиком

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате непогоды пострадали семь человек — четверо взрослых и трое детей, в том числе 13-летняя девочка была в крайне тяжелом состоянии. На ребенка упал мусорный бак, когда она выгуливала собаку. По информации, в городе сорваны кровли, повалены столбы и деревья с корнями.

Позже в Twitter Собянин добавил, что число пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось.

"По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям", - написал он.

Фото: Twitter/Сергей Собянин

Напомним, ураган "Офелия" обрушился на Ирландию, погибла женщина после падения дерева на ее автомобиль. Как полагают ирландские метеорологи, "Офелия" может стать самым мощным штормом, обрушившимся на остров за последние 50 лет.