В Москве на месте убийства Немцова почтили память Бабченко

В акции в столице РФ приняли участие десятки людей.
К мемориалу политику несколько десятков человек принесли цветы, свечки и таблички с надписями, сообщает телеканал "Дождь".
По его данным, полицейские предупреждали участников акции о необходимости соблюдать законы.
Читайте также: Убийство Аркадия Бабченко: все, что известно
Напомним, Аркадия Бабченко убили в Киеве вечером 29 мая на ул. Никольско-Слободской в (Днепровский район столицы). Правоохранители рассматривают две версии преступления — профессиональная деятельность и гражданская позиция.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram