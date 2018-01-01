В Москве на набережной вспыхнул мощный пожар на теплоходе, опубликованы фото

Огнем охвачены несколько палуб судна.

В четверг, 1 марта, в Москве около Южного речного порта на Москве-реке вспыхнул пожар на теплоходе "Нерей".

Огнем охвачены несколько палуб судна, рядом находятся значительные силы экстренных служб.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Москве, информация о возгорании на пришвартованном судне поступило на пульт дежурного в 19.34 мск, к месту пожара направлен многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев".

Через реку на Нагатинской набережной останавливаются автомобили, водители и пассажиры наблюдают за огнем. Сотрудники полиции перекрыли часть набережной и отправляют машины в объезд, сообщает "Газета.Ru".

По сообщению ТАСС, до тысячи квадратных метров возросла площадь пожара на прогулочном теплоходе, находящемся в Нагатинской пойме на Москве-реке.

Также отмечается, что в баках судно может оставаться горючее, а на теплоходе могут находиться люди.

Напомним, ранее сообщалось, что в России на Байкале загорелся теплоход.