В Москве напали на росгвардейцев, есть жертва

Инцидент случился в районе поселения Роговское.

Российская скорая помощь, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com

В Москве в районе поселения Роговское неизвестные напали на сотрудников росгвардии и отобрали у них оружие, один человек убит, еще один — ранен, возможные

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные собственного источника и пресс-службы Центрального округа войск национальной гвардии РФ.

В то же время агентство уточнило, что преступники атаковали экипаж вневедомственной охраны.

"Поднятые по тревоге спецподразделения росгвардии совместно с сотрудниками органов внутренних дел задержали подозреваемых в нападении", — отметили в нацгвардии.

Также стало известно, что похищенное оружие изъято. "В свою очередь, источник в правоохранительных органах добавил, что задержаны пять человек. Все они уроженцы Северного Кавказа", — говорится в статье.

Напомним, в апреле в российском селе Новоселицкое (Ставропольский край) боевики пытались напасть на здание полиции, двоих из них уничтожили силовики, второй — подорвал себя. Узнать больше об инциденте можно здесь.