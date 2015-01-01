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В Москве напали на росгвардейцев, есть жертва

Сегодня, 07:20

Инцидент случился в районе поселения Роговское.

Россия,скорая
Российская скорая помощь, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com
В Москве в районе поселения Роговское неизвестные напали на сотрудников росгвардии и отобрали у них оружие, один человек убит, еще один — ранен, возможные злоумышленники задержаны.

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные собственного источника и пресс-службы Центрального округа войск национальной гвардии РФ.

В то же время агентство уточнило, что преступники атаковали экипаж вневедомственной охраны.

"Поднятые по тревоге спецподразделения росгвардии совместно с сотрудниками органов внутренних дел задержали подозреваемых в нападении", — отметили в нацгвардии.

Также стало известно, что похищенное оружие изъято. "В свою очередь, источник в правоохранительных органах добавил, что задержаны пять человек. Все они уроженцы Северного Кавказа", — говорится в статье.

Напомним, в апреле в российском селе Новоселицкое (Ставропольский край) боевики пытались напасть на здание полиции, двоих из них уничтожили силовики, второй — подорвал себя. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Москва, росгвардейцы, нападение, Россия, росгвардия, нацгвардия, жертва
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