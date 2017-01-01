В Москве опровергли регистрацию брака между двумя мужчинами

В Центре госуслуг российской столицы заявили, что штампы в паспортах молодоженов не ставили.

Фото: Regis Duvignau/Reuters

Сотрудники Многофункционального центра услуг Москвы заявили, что в их организации не регистрировался брак между россиянами Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко.

На официальном сайте МФЦ размещена информация, что новости, которые распространили СМИ, являются ложными.

"Центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака. Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется", - сказано в сообщении.

Фото: скрин youtube Дождь

Напомним, ранее телеканал Дождь опубликовал интервью с гей-парой, которая заявляла, что официально зарегистрировала в России свой брак. Союз супруги изначально заключили в Копенгагене, а затем им поставили штампы в паспортах и в России после подачи документов о регистрации брака вместе с заверенными нотариальными переводами.