В Москве рейсовый автобус врезался в остановку, есть жертвы

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

ДТП в Москве @Repvbblica

В пятницу, 29 декабря, на северо-западе Москвы рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта, где в это время находились люди.

Как заявили в комментарии агентству в правоохранительных органах, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, сообщает ТАСС.

Другие подробности инцидента не уточняются. На месте аварии работают полиция и экстренные службы.

Напомним, ранее в понедельник, 25 декабря, в столице России автобус протаранил толпу людей и влетел в подземный переход неподалеку от станции метро "Славянский бульвар".