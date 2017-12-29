В Москве рейсовый автобус врезался в остановку, есть жертвы

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.
Как заявили в комментарии агентству в правоохранительных органах, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, сообщает ТАСС.
Другие подробности инцидента не уточняются. На месте аварии работают полиция и экстренные службы.
December 29, 2017
Напомним, ранее в понедельник, 25 декабря, в столице России автобус протаранил толпу людей и влетел в подземный переход неподалеку от станции метро "Славянский бульвар".