В Москве скончался избитый на месте убийства Немцова волонтер

Нападение на Скрипниченко произошло еще 15 августа, в 900-й день со дня убийства Немцова.

Reuters

В московском НИИ имени Склифосовского в среду умер волонтер Иван Скрипниченко, которому за несколько дней до этого сломали нос на месте убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова , где активисты охраняют мемориал.

Об этом в твиттере сообщил правозащитник и один из дежурных мемориала Андрей Маргулев, пишет ghall.

По его словам, нападение на Скрипниченко произошло 15 августа, в 900-й день со дня убийства Немцова. Активистка Тамара Луговых отметила, что напавшим был "какой-то очень агрессивный амбал", который начал кричать на волонтера, а потом ударил и сломал нос. По ее данным, дежурный написал заявление в полицию.

Магрулов сообщил, что Скрипниченко собирался уйти в отпуск, однако не уехал, а лег в больницу для исправления последствий перелома. 23 августа он скончался. "Результатов судмедэкспертизы пока нет, но, вероятно, он умер из-за оторвавшегося тромба", — сказал Маргулев "Медиазоне".

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. Активисты организовали на месте его убийства мемориал и установили дежурство, чтобы защитить его от уничтожения.

Напомним, в России убийце Немцова суд дал 20 лет колонии строгого режима.