В Москве срочно госпитализировали актера из "Иван Васильевич меняет профессию"

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Сцена из х/ф "Иван Васильевич.."

В столице РФ был госпитализирован советский и российский театральный и киноактер Юрий Чернов.

"Госпитализирован актер Юрий Чернов... У него прединсультное состояние", - сообщается в Telegram-канала Mash.

Чернов известен широкому круг зрителей по ролям в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (режиссер Леонид Гайдай), где он сыграл балалаечника, а также в фильме "Приключения Электроника" (режиссер Константин Бромберг), где он сыграл отца главного героя Сергея Сыроежкина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что известный актер и режиссер Армен Джигарханян был госпитализирован в тяжелом состоянии.