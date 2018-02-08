Сегодня, 13:12 RSS

В Москве суд арестовал одного из основателей корпорации ИСД

Сегодня, 11:53

В России Олега Мкртчана обвиняют в в мошенничестве.

Мкртчан
Олега Мкртчана арестовали до 5 апреля sport-express.ru
Генерального директора металлургической компании "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчана арестовали в Москве до 5 апреля.

"Избрали арест до пятого апреля", — сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, передает РБК.

Она добавила, что Мкртчана обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Ранее об аресте Мкртчана сообщил его бывший бизнес-партнер, народный депутат Сергей Тарута. По его информации, Мкртчану выдвигают обвинения в растрате средств, предоставленных государственными банками.
Теги:  
Мкртчан, Россия, ИСД, арест
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...