В Москве суд принял решение депортировать в Украину боевика "ДНР"

Участник вооруженного захвата Славянска уехал в Россию на лечение после ранения.

Боевик "ДНР" Николай Трегуб может вернуться в Украину Фото: myrotvorets.center

Постановление о депортации гражданина Украины Николая Трегуба оставил в силе Московский областной суд.

Как сообщает "Радио Свобода", основанием для вердикта стало нарушение боевиком "ДНР" миграционного законодательства РФ, поскольку у него якобы были просрочены документы.

"Такие решения и ранее выносились российскими судами первых инстанций. Но затем представители сообщества украинских террористов и боевиков, которые окопались в России, устраивали акции, и апелляционные суды такие решения отменяли", - прокомментировал происходящее советник главы МВД Антон Геращенко.

Отмечается, что Россия ранее не выдавала Украине участников вооруженных формирований, мотивируя это тем, что их замучают в украинских тюрьмах.

Напомним, Николай Трегуб состоит в базе ресурса "Миротворец". По информации сайта, он родился в Виннице, воспитывался в интернате, был активным сторонником "Антимайдана". Трегуб воевал на стороне боевиков с июля 2014 года, в частности - под Славянском и Макеевкой, в "отрядах" под командованием "Корсара" и "Матроса". Кроме того, был участником "Спарты", где принимал участие в боях за Донецкий аэропорт. После ранения и контузии в декабре 2014 года выехал в Россию.

Как известно, ранее Московский суд уже принимал решение о депортации Трегуба, однако его сторонники нашли в российской столице адвоката и обжаловали постановление.