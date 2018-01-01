В Москве суд признал законным приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы

Гособвинение настаивало на законности и обоснованности решения Мещанского суда в отношении Наталье Шариной.

Наталья Шарина в зале суда Коммерсант-Украина

Приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной, осужденной на четыре года условно за экстремизм и растрату, Мосгорсуд признал законным.

"Приговор Мещанского суда Москвы от 5 июня 2017 года оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — говорится в решении апелляционной коллегии Мосгорсуда, оглашенном во вторник.

Таким образом, приговор Мещанского суда вступил в законную силу и подлежит исполнению, сообщает "Интерфакс".

Адвокаты Шариной — Иван Павлов и Евгений Смирнов — просили суд апелляционной инстанции отменить приговор и оправдать подзащитную в связи с некорректностью предъявленного ей обвинения и недоказанностью ее вины при рассмотрении дела по существу.

В свою очередь, гособвинение настаивало на законности и обоснованности решения Мещанского суда. "Все доводы стороны защиты, изложенные в апелляционной жалобе, были рассмотрены в суде первой инстанции", - заявила в прениях прокурор Людмила Баландина.

Шарина в последнем слове заявила о "подлости и незаконности" ее уголовного дела, которое связано "с тем, что у нас произошло с Украиной".

"Библиотеки на сегодняшний момент не существует. То, как закончило свою судьбу это учреждение, показывает, что наше общество было к нему не готово. Я хочу сказать, что процесс, который длится с 2015 года и по сегодняшний день, вбил гвозди в судьбу этого учреждения культуры. (...) Библиотека украинской литературы стала "разменной монетой", — сказала Н.Шарина, обращаясь к суду.

Мещанский суд 5 июня 2017 года признал Н.Шарину виновной в возбуждении национальной ненависти и вражды с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 282 УК РФ), а также крупной и особо крупной растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно.

Поводом для возбуждения дела, согласно заявлениям Следственного комитета России, стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом "экстремистским материалом" и запрещено к использованию.

Кроме того, согласно приговору, Шарина в 2011-2013 года растратила денежные средства библиотеки в крупном размере, оплатив из них свою защиту по другому уголовному делу, и в особо крупном размере, фиктивно устроив на работу в библиотеку юристов с зарплатой и страховкой. Общая сумма ущерба от действий осужденной составила более 2 млн рублей.

Свою вину Шарина категорически отрицает по всем эпизодам.

Напомним, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск провели дома у Шариной.

Сотрудники правоохранительных органов РФ изъяли украинские издания, которые, по мнению следствия, "носят русофобский характер". При этом российские эксперты нашли "экстремизм" в детском журнале "Барвiнок".

5 июня 2017 года Мещанский райсуд Москвы приговорил Шарину к 4 годам заключения условно. Ее обвинили в распространении экстремистской литературы, "которая призывает к ненависти и вражде", а также в растрате бюджетных средств.

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