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В Москве вдова Михаила Круга стала жертвой "домушников"

Сегодня, 16:00

Опасна стезя исполнителя русского шансона и "блатных песен" - фанаты могут выражать свою признательность и таким неприятным образом.

Ирина Круг
Ирина Круг Алабанза
Исполнительница в стиле "поп-шансон" Ирина Круг, более известная как вдова легендарного исполнителя "блатных песен" Михаила Круга, стала жертвой воров-"домушников".

Соответствующее сообщение было опубликовано во вторник, 26 июня, опубликовал портал "Собеседник".

Неизвестные злоумышленники проникли в жилище артистки ночью, причем воровали с таким шумом, что разбудили ее. Круг немедленно вызвала патруль полиции, "домушники" быстро скрылись в неизвестном направлении.

К слову Ирина Круг – вторая и последняя супруга Михаила Круга. За него она вышла замуж в 2001 году – незадолго до его убийства. В нынешнем году Ирина получила от государства звание "Народная артистки РФ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве был жестоко убит известный шансонье.

 

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Теги:  
Ирина Круг, Михаил Круг, шансон, блатные песни, домушнки
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