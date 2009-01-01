В Москве выпал июньский снег, опубликовано видео

Необычная погода сегодня была и в Петербурге.

Мокрый снег в Москве Скриншот видео с youtube.com

В пятницу, 2 июня, в Москве выпал мокрый снег,уже поделились своими эмоциями от необычной для начала лета погоды.

В частности, Maria Shevchenko в Facebook написала, что в свои 46 лет впервые видит июньский снег.

По данным Интерфакса, мокрый снег шел в столице РФ в районе Киевского вокзала и площади Европы, а Укринформ утверждает, что он был и в Санкт-Петербурге.

2 июня на дворе а за окном снег! pic.twitter.com/dOJMdnD7o0 — Кирилл (@TremoZor) 2 червня 2017 р.





Напомним, вечером 29 мая на Москву обрушился ураган. В городе погибли 11 человек, почти 150 — попали в больницы, восемь госпитализированных находились в тяжелом состоянии.

Видео: facebook.com/equilibrium.ru, @TremoZor, StasstelS