Сегодня, 16:44 RSS

В Москве выпал июньский снег, опубликовано видео

Сегодня, 15:12

Необычная погода сегодня была и в Петербурге.

Россия,Москва,снег
Мокрый снег в Москве Скриншот видео с youtube.com
В пятницу, 2 июня, в Москве выпал мокрый снег, Интернет-пользователи уже поделились своими эмоциями от необычной для начала лета погоды.

В частности, Maria Shevchenko в Facebook написала, что в свои 46 лет впервые видит июньский снег.

По данным Интерфакса, мокрый снег шел в столице РФ в районе Киевского вокзала и площади Европы, а Укринформ утверждает, что он был и в Санкт-Петербурге.


Напомним, вечером 29 мая на Москву обрушился ураган. В городе погибли 11 человек, почти 150 — попали в больницы, восемь госпитализированных находились в тяжелом состоянии.

Видео: facebook.com/equilibrium.ru@TremoZorStasstelS

Теги:  
Россия, Москва, Питер, снег
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...