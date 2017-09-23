В Москве задержали рабочих, содравших с памятника Калашникову чертеж оружия Третьего рейха

Правоохранители отпустили рабочих после дачи объяснений.
Об этом пишет РИА Новости.
В то же время агентство уточнило, что после дачи объяснений рабочих отпустили.
"Источник в правоохранительных органах объяснил, что, хотя рабочие действовали по согласованию с префектурой района, при себе они не имели никаких документов", — говорится в статье.
Напомним, вечером 20 сентября в Москве на Тихорецком бульваре возле одноименного торгового центра были массовые беспорядки с участием мигрантов, правоохранители задержали десятки людей.
Видео: МОСРЕГ