В Москве заметили авто с номерами Рады и заклеенным украинским флагом

По всей видимости, "настоящего патриота" из числа нардепов поездки в столицу России во время войны ничуть не смущают.

Пресловутый "Мерседес" с номерами Верховной Рады acebook.com/Andriy.Lozovyi

Автомобиль Mercedes S500, принадлежащий, по всей видимости, внефракционному народному депутату Юрию Деревянко , был замечен на дорогах Москвы.

Такое сообщение на своей странице в Facebook опубликовал нардеп от "Радикальной партии" Андрей Лозовой. "Друзья, помогите идентифицировать московского предателя. Известно кому-то, кто реально ездит на "Mercedes S500" с номерными знаками АА 0070 ВР? Вчера этот автомобиль видела в Москве знакомая моего товарища на Кутузовском проспекте. Флаг Украины - заклеен. Номера Верховной Рады себе ездят по столице оккупантов. Выданы они каким-то чудом на такого персонажа: Нестеренко Константин Николаевич, 1984 года рождения, проживающий в городе Киев, улица Академика Вернадського, 16-б, частный дом в Святошинском районе. UPD: вероятно, это народный депутат от Ивано-Франковской Юрий Деревянко. Фото сделаны в Москве вчера вечером. К Курченко ездил?", - говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что один из народных избранников облил водой своего коллегу во время телевизионного эфира.