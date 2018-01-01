В МВД Британии рассказали о расследовании по делу экс-шпиона Скрипаля

Следователи уже установили свыше 200 свидетелей резонансного преступления.

Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать свыше 240 улик Getty Images

Над раскрытием обстоятельств нашумевшего отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери работает более 250 сотрудников антитеррористического подразделения.

Правоохранители установили более 200 свидетелей и собрали порядка 240 улик. Об этом заявила министр внутренних дел Британии Эмбер Радд по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA , сообщает BBC.

По словам главы МВД, для помощи полиции в Солсбери откомандированы 180 военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты Королевского танкового полка, 40 морских пехотинцев, 20 офицеров Королевских военно-воздушных сил и эксперты Центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны.

Радд также сообщила, что пострадавшие отравлены до сих пор не названным нервно-паралитическим веществом, они находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Напомним, Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как ранее сообщалось, 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Как сообщалось, за последние несколько дней в лечебные медицинские учреждения Британии обратился 21 человек, симптомы которых похожи на отравление нервно-паралитическим токсином.

Также Скотланд-Ярд оцепил могилы ранее таинственно умерших жены и сына экс-шпиона Скрипаля. Захоронения, по утверждению стражей порядка, охраняют от чрезмерного внимания со стороны масс-медиа.