В Мюнхене неизвестный с ножом напал на прохожих, пострадали пять человек

Сегодня, 21 октября, в Германии неизвестный в центре города Мюнхен напал на прохожих с ножом. Несколько человек получили ранения.

Сегодня утром мужчина с ножом напал на людей в центре немецкого города Мюнхен и многих ранил.

Об этом сообщила полиция Мюнхена в Twitter, сообщает Европейская правда.

"Полиция работает на Розенгаймерплятц. Преступник ранил ножом многих людей. Больше информации — позже", — сообщили в полиции.

Polizeieinsatz am Rosenheimerplatz. Täter verletzt mit Messer mehrere Person. Weitere Informationen folgen. #München

По последним данным, неизвестный осуществил атаку на прохожих в пяти различных местах в центре города — на площадях Розенхаймерплатц и Пауланерплатц, а также на улице Штендлерштрассе. Пять человек получили неопасные для жизни ранения, пишет Deutsche Welle.

По данным правоохранителей, злоумышленник скрылся, его разыскивают "всеми имеющимися полицейскими силами".

Сообщается, что нападающему — около сорока лет. Он бежал на черном велосипеде. Среди отличительных деталей он имел зеленую куртку и рюкзак с ковриком для кемпинга.

Description of the suspect: a man about 40 years, riding a black bike; wearing gray trousers, green training jacket, backpack+ sleeping mat