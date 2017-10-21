В Мюнхене неизвестный с ножом напал на прохожих, пострадали пять человек

О причинах нападения пока ничего не известно.
Сегодня утром мужчина с ножом напал на людей в центре немецкого города Мюнхен и многих ранил.
Об этом сообщила полиция Мюнхена в Twitter, сообщает Европейская правда.
"Полиция работает на Розенгаймерплятц. Преступник ранил ножом многих людей. Больше информации — позже", — сообщили в полиции.
Polizeieinsatz am Rosenheimerplatz. Täter verletzt mit Messer mehrere Person. Weitere Informationen folgen. #München— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 октября 2017 г.
По последним данным, неизвестный осуществил атаку на прохожих в пяти различных местах в центре города — на площадях Розенхаймерплатц и Пауланерплатц, а также на улице Штендлерштрассе. Пять человек получили неопасные для жизни ранения, пишет Deutsche Welle.
По данным правоохранителей, злоумышленник скрылся, его разыскивают "всеми имеющимися полицейскими силами".
Сообщается, что нападающему — около сорока лет. Он бежал на черном велосипеде. Среди отличительных деталей он имел зеленую куртку и рюкзак с ковриком для кемпинга.
Description of the suspect: a man about 40 years, riding a black bike; wearing gray trousers, green training jacket, backpack+ sleeping mat— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 октября 2017 г.
О причинах нападения пока ничего не известно, но жителей призвали не покидать дома. В районе нападения кружат вертолеты, работают полицейские и спасатели.
Напомним, 20 октября, в польском городе Сталёва-Воля в торговом центре "VIVO!" мужчина с ножом нападал на посетителей, один человек погиб, еще восемь — ранены.