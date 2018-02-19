В НАТО обвинили Россию в провоцировании новой ядерной гонки в Европе

Генсек НАТО призвал Россию соблюдать договор, а также обеспечить прозрачность оборонных проектов и военных учений.

Йенс Столтенберг Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия проводит ядерные учения, таким образом нарушая договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), что может привести к новой ядерной гонке в Европе.

"Модернизируя свой ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе. США, будучи участником договора РСМД, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнёры по НАТО встревожены", — заявил Столтенберг интервью Bild, пишет РИА Новости.

Генсек НАТО призвал Россию соблюдать договор, а также обеспечить прозрачность оборонных проектов и военных учений.

По словам Столтенберга, этот документ является "краеугольным камнем европейской безопасности", который на протяжении десятилетий обеспечивал мир в Центральной Европе.

Стоит отметить, что договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года между СССР и США во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, включая спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14 на Кубе.

Ранее сообщалось, что США будут наращивать ядерные вооружения малой мощности для сдерживания России.