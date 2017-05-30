В НАТО объяснили, почему с Путиным надо разговаривать на "языке силы"

Члены НАТО должны реагировать на то, как Россия ведет международную политику, используя в качестве аргумента собственную силу.

В НАТО хотят говорить с РФ с позиции силы rg.ru

В основе политического диалога с официальной Москвой должен быть "язык силы".

Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли на встрече с постоянным комитетом ПАСЕ в Праге, сообщает "Европейская правда".

По мнению Алли, члены НАТО должны реагировать на то, как Россия ведет международную политику, используя в качестве аргумента собственную силу.

"Диалог с Россией также должен базироваться на силе, поскольку Путин не понимает другого языка", — подчеркнул парламентарий.

Президент ПА НАТО также выразил уверенность, что не стоит надеяться на изменение российского подхода, пока Путин остается главой государства.

"К сожалению, это не изменится как минимум до избрания нового президента РФ", — заявил он, подчеркнув, что представляет свою позицию, а не официальную позицию Альянса. Как известно, руководство НАТО заявляет о своей открытости к политическому диалогу с РФ, в то время как практическое сотрудничество прекращено из-за агрессивной политики Кремля.

Паоло Алли также прокомментировал планы НАТО по увеличению финансирования обороны странами-членами Альянса в ответ на политику Кремля. Он отметил, что важно увеличить не только объем финансирования, но и эффективность расходования средств.

Напомним, ранее в НАТО продолжили усливать партнерство с Украиной.