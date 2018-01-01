В НАТО ответили Венгрии: не планируют прекращать поддержку Украины

НАТО оказывает сильную политическую и практическую поддержку Украине.

НАТО не будет прекращать поддержку Украины fakty.ictv.ua

Вопреки требованиям Венгрии в Североатлантическом альянсе не планируют прекращать поддержку Украины.

Правительство Венгрии направило письмо с такой инициативой генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, однако в НАТО не имеют планов сворачивать поддержку Киева, заявил DW один из чиновников Альянса.

"НАТО оказывает сильную политическую и практическую поддержку Украине, и нет планов что-либо менять в этом", — отметил собеседник "Немецкой волны".

Относительно содержания письма венгерского правительства представитель НАТО посоветовал обращаться в Будапешт.

Из дипломатических источников издание получило направленный Столтенбергу меморандум под названием "Инициатива запустить новую политику НАТО в отношении Украины".

В документе указывается на недостатки в украинских реформах, в частности, что привело к невыплате Евросоюзом в конце прошлого года транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

"Представляется, что украинскому правительству не хватает политической воли и способности реализовать программы фундаментальных реформ, которых требуют международные доноры", — говорится в меморандуме.

В свою очередь, в НАТО не согласны с таким взглядом. "В последние годы Украина внедрила существенные реформы в секторе обороны и безопасности, но также в сферах, включая здравоохранение, образование и социальное обеспечение. Важно, чтобы Украина продолжала идти по пути реформ", — отметил чиновник Альянса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Венгрия направила НАТО официальное обращение о пересмотре политики Альянса в отношении Украины.

Кроме того, Будапешт назвал три условия для отмены вето по украинскому вопросу в НАТО.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявлял, что обойти блокирование Венгрией заседания Комиссии Украина-НАТО возможно, если найти возможность для проведения "менее формальных" встреч.

Как известно, Венгрия неоднократно блокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании.

Читайте наши новости в Facebook