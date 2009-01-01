В НАТО подловили Россию на лжи: занизила число участников учений "Запад-2017"

Альянс считает, что Россия сознательно занизила число военнослужащих, принявших участие в учениях.
Об этом сообщило издание Die Welt, ссылаясь на источники в НАТО, пишет "Немецкая волна".
Эксперты НАТО, проанализировав данные снимков со спутников, пришли к выводу, что в маневрах были задействованы десятки тысяч солдат.
В то же время, для учений с войсковыми соединениями, превышающими 13 тысяч человек, необходимо участие наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые, однако, не присутствовали на маневрах.
НАТО собирается обвинить Россию в осознанном введении в заблуждение. Альянс считает, что Россия сознательно занизила число военнослужащих, принявших участие в учениях "Запад-2017".
Этот вопрос будет поднят на заседании Совета НАТО — Россия, которое состоится в тот же день, 26 октября, в Брюсселе.
"Мы совершенно ясно заявим, что думаем о таком поведении", — цитирует издание свои источники в Североатлантическом альянсе.
Напомним, учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября на семи полигонах в Беларуси и трех — в РФ. Секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что в их ходе президент России Владимир Путин показал готовность к ведению мощной континентальной войны.