В НАТО подловили Россию на лжи: занизила число участников учений "Запад-2017"

Альянс считает, что Россия сознательно занизила число военнослужащих, принявших участие в учениях.

Учения "Запад-2017" Reuters

учениях "Запад-2017" принимали участие десятки тысяч солдат, тогда как Россия уверяла, что в маневрах участвует меньше 13 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщило издание Die Welt, ссылаясь на источники в НАТО, пишет "Немецкая волна".

Эксперты НАТО, проанализировав данные снимков со спутников, пришли к выводу, что в маневрах были задействованы десятки тысяч солдат.

В то же время, для учений с войсковыми соединениями, превышающими 13 тысяч человек, необходимо участие наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые, однако, не присутствовали на маневрах.

НАТО собирается обвинить Россию в осознанном введении в заблуждение. Альянс считает, что Россия сознательно занизила число военнослужащих, принявших участие в учениях "Запад-2017".

Этот вопрос будет поднят на заседании Совета НАТО — Россия, которое состоится в тот же день, 26 октября, в Брюсселе.

"Мы совершенно ясно заявим, что думаем о таком поведении", — цитирует издание свои источники в Североатлантическом альянсе.

Напомним, учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября на семи полигонах в Беларуси и трех — в РФ. Секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что в их ходе президент России Владимир Путин показал готовность к ведению мощной континентальной войны.