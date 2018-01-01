В НАТО пояснили, когда начнут сотрудничать с Россией

В Альянсе заявили, что они стремятся к восстановлению стабильных отношений.

НАТО требует от России действий в рамках международных законов фото: EPA/UPG

Кремль должен соблюдать нормы международного права, что повлечет за собой восстановление сотрудничества между Россией и НАТО

В противном случае такая перспектива является невозможной. Об этом в интервью чешскому изданию Aktualne заявил глава военного комитета альянса генерал Петр Павел.

"Мы стараемся избежать конфронтации, но не можем игнорировать, как Россия нарушает международные нормы", — заявил представитель НАТО.

По словам генерала, в Альянсе заинтересованы в развитии конструктивного диалога с Россией, но отношения серьезно осложнила история с отравлением в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

При этом Павел на вопрос о том, насколько вообще возможно проследить роль конкретного государства в отравлении Скрипалей, ответил, что он "не специалист в этом вопросе". Однако выразил уверенность, что преступники, организовавшие атаку, будут найдены.

Генерал заметил, что, несмотря на все трудности, диалог между Россией и НАТО продолжается. По его словам, проходят переговоры между начальником Генштаба России Валерием Герасимовым и верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Скапаротти. Последний разговор между ними состоялся 21 марта.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что военный альянс вышлет семь сотрудников постпредства России при НАТО в Брюсселе. Таким будет ответ Альянса на отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в Великобритании.