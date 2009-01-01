В НАТО заверили в дальнейшей поддержке Украины

Столтенберг прокомментровал информацию относительно того, что Россия тайно разместила на своей территории крылатую ракету.

Йенс Столтенберг. Reuters

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заверяет о дальнейшей поддержке Альянсом Украины и ожидает от встречи с главой Пентагона подтверждения приверженности США трансатлантическому единству.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках заседания министров обороны стран-членов НАТО, пишет УНИАН.

"Украина является партнером НАТО и мы наладили тесное сотрудничество в течение последних лет. Альянс обеспечивает решительную политическую поддержку и решительную практическую поддержку для Украины. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, и мы полностью поддерживаем полное выполнение Минских соглашений, чтобы урегулировать кризис на востоке Украины", — подчеркнул Столтенберг.

Генсек напомнил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман на прошлой неделе посетил штаб-квартиру Альянса. Также, по словам Столтенберга, он проводит регулярные встречи с президентом Украины Петром Порошенко и другими представителями украинской власти.

" Поэтому мы продолжим работать. Также много союзников по НАТО оказывают поддержку на двустороннем уровне," — подчеркнул он.

Кроме того, генсек прокомментировал результаты опроса, проведенного американским институтом исследования общественного мнения Gallup (Институт Ґеллапа), согласно которому 35% украинцев считают Альянс угрозой стране. В частности, он заявил, что Украина является демократическим обществом, которое имеет различные политические взгляды, мнения и открытые политические дебаты.

"Таким образом, факт того, что в Украине есть разные мнения по поводу НАТО, является частью открытых демократических дебатов, которые проходят в Украине", — заявил Столтенберг.

"Мы будем благосклонны, мы будем решительно поддерживать партнерство с Украиной", — подытожил Столтенберг.

Столтенберг также заверил, что сообщения новой американской администрации Альянсу были очень последовательными и ожидает от встречи с главой Пентагона подтверждения приверженности США трансатлантическому единству

"Я разговаривал с президентом Дональдом Трампом дважды по телефону. Я разговаривал с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, секретарем Государственного департамента Рексом Тиллерсоном, и все они передали мне и другим лидерам стран НАТО одинаковое сообщение, и оно заключается в том, что Соединенные Штаты остаются приверженными трансатлантическому партнерству, трансатлантическим отношениям", — сказал Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, он с нетерпением ждет сегодняшней встречи с Мэттисом и министрами обороны других стран Альянса.

"И я абсолютно убежден, что сообщение с этой встречи будет сигналом трансатлантического единства, важности того, что мы будем стоять вместе и защищать друг друга", — заявил Столтенберг.

Также он подчеркнул, что встреча с Мэттисом и другими главами оборонных ведомств должна подтвердить "очень важную настроенность Соединенных Штатов на НАТО".

"Я также с нетерпением жду президента Трампа на нашем следующем саммите здесь, в Брюсселе", — сказал Столтенберг.

По его словам, следующий саммит НАТО в мае этого года обеспечит отличную платформу для очередного подтверждения трансатлантического единства.

Столтенберг также прокомментровал информацию относительно того, что Россия тайно разместила на своей территории крылатую ракету, заявив, что невыполнение Россией Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности вызовет у стран-членов НАТО "серьезное беспокойство".

"Я могу сказать, что невыполнение Россией договора будет серьезным беспокойством для союзников", — сказал Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул, что "этот документ очень важен, поскольку исключает все критерии ядерного оружия, которое является угрозой для Европы и союзников по НАТО".

"Выполнение договора по контролю над вооружением имеет большое значение, особенно, если речь идет о операциях, которые касаются ядерного оружия. Поэтому невыполнение договора приведет к большому беспокойству среди союзников", — подчеркнул он.

Как сообщалось, западные СМИ 14 февраля сообщали, что в России в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности тайно разместили новую управляемую крылатую ракету.