В НАТО заявили, что готовы ответить на удар с Востока

По словам Столтенберга, НАТО также укрепляет способности по перемещению сил по Европе и Североатлантическому региону.

Йенс Столтенберг. Reuters Североатлантический альянс готов защищать всех союзников в случае любой угрозы с Востока.

Такое заявление сделал Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в эфире канадского радио, пишет 112 Украина.

"С учетом того, что угроза и обстановка в области безопасности изменяется, НАТО тоже меняется. Мы наращиваем мощь, мы усиливаем боевую готовность наших сил, впервые в нашей истории мы развертываем силы в восточной части нашего альянса", — сказал генсек.

По словам Столтенберга, НАТО также укрепляет способности по перемещению сил по Европе и Североатлантическому региону.

Ранее американский генерал Бен Ходжес призвал создать "военный шенген" в Европе для сдерживания российской агрессии.

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