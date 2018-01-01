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В НАТО заявили, что не станут помогать Израилю в случае нападения Ирана

Сегодня, 18:22

Несмотря на партнерские отношения, страна не является членом аляьнса.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер заявил, что Альянс не станет помогать Израилю в случае нападения со стороны Ирана, заявил 

По словам Столтенберга, организация не может дать Израилю полных гарантий безопасности, так как страна — не член НАТО, хоть и является партнёром блока, он рассказал в интервью журналу Der Spiegel.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани обвинил США в попытке повлиять на решения Тегерана относительно дальнейшего политического курса и ядерной стратегии.

Cлова Рухани стали ответом на заявление Госсекретариата США, который пригрозил Ирану "самыми жесткими санкциями в истории", если Тегеран не согласится на требования Белого дома. 

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Теги:  
НАТО, Иран, Израиль, Йенс Столтенберг,
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