В НАТО заявили, что не станут помогать Израилю в случае нападения Ирана

Несмотря на партнерские отношения, страна не является членом аляьнса.

По словам Столтенберга, организация не может дать Израилю полных гарантий безопасности, так как страна — не член НАТО, хоть и является партнёром блока, он рассказал в интервью журналу Der Spiegel.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани обвинил США в попытке повлиять на решения Тегерана относительно дальнейшего политического курса и ядерной стратегии.

Cлова Рухани стали ответом на заявление Госсекретариата США, который пригрозил Ирану "самыми жесткими санкциями в истории", если Тегеран не согласится на требования Белого дома.