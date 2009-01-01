В НАТО заявили, что Россия остается одной из угроз безопасности Альянса

НАТО остается сильным, потому что мы продолжаем адаптироваться, заявил Столтенберг.
Об этом идет речь в докладе генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, передает РБК-Украина.
"НАТО остается сильным, потому что мы продолжаем адаптироваться", — заявил Столтенберг на посвященной докладу пресс-конференции.
В документе 2014 год назван поворотным моментом для НАТО в связи с российской агрессией в Украине и расширением ИГИЛ.
"На юге сохраняются нестабильность и насилие, на востоке Россия продолжает решительные действия", — отметил Столтенберг и добавил, что своими действиями РФ подрывает суверенитет других государств.
В то же время генсек НАТО подчеркнул, что альянс должен идти на регулярный диалог с Россией.
Напомним, ранее директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара заявил, что усиление военного присутствия Альянса на восточных рубежах является адекватной реакцией на агрессивную политику России.