В НАТО заявили, что Россия остается одной из угроз безопасности Альянса

НАТО остается сильным, потому что мы продолжаем адаптироваться, заявил Столтенберг.

РФ остается одной из угроз безопасности НАТО inosmi.ru

Российская Федерация остается одной из угроз безопасности НАТО , а Запад стоит перед самыми серьезными вызовами со времен "холодной войны".

Об этом идет речь в докладе генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, передает РБК-Украина.

"НАТО остается сильным, потому что мы продолжаем адаптироваться", — заявил Столтенберг на посвященной докладу пресс-конференции.

В документе 2014 год назван поворотным моментом для НАТО в связи с российской агрессией в Украине и расширением ИГИЛ.

"На юге сохраняются нестабильность и насилие, на востоке Россия продолжает решительные действия", — отметил Столтенберг и добавил, что своими действиями РФ подрывает суверенитет других государств.

В то же время генсек НАТО подчеркнул, что альянс должен идти на регулярный диалог с Россией.

Напомним, ранее директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара заявил, что усиление военного присутствия Альянса на восточных рубежах является адекватной реакцией на агрессивную политику России.