В Нидерландах назвали имена причастных к крушению "Боинга" на Донбассе

Журналисты ссылаются на данные СБУ.

Место крушения "Боинга" на Донбассе Reuters

В списке лиц, подозреваемых в причастности к крушению самолета рейса МН17 , фигурируют бывшие боевики "ДНР" и кадровые российские военные Игорь Гиркин, Игорь Плотницкий, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

Журналисты сайта независимых журналистских расследований Zembla из Нидерландов ссылаются на бывшего главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко и бывшего главного следователя СБУ в деле МН17 Василия Вовка.

"Мы провели уголовное расследование по обвинениям в совершении военных преступлений, в частности, Гиркиным, Плотницким, Дубинским и Ткачевым. Таким образом мы определили виновных и мы знаем, кто они", — заявил в интервью Zembla Наливайченко.

Отмечается, что СБУ определила группу из семи человек, которые причастны к сбитию МН17. Украинская спецслужба предоставила Объединенной команде следователей по этому делу многочисленные материалы, включительно со 150 тысячами записей перехваченных телефонных разговоров.

Нидерландское издание пишет, что следователи решили сконцентрироваться не столько на тех, кто конкретно обслуживал российский ракетный комплекс "Бук", из которого и был сбит самолет, как на тех лицах, кто руководил вооруженным мятежом на Донбассе, играя решающую роль в том, что ракетные комплексы "Бук" привезли с территории России.

Напомним, самолет "Боинг-777" был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористами ДНР. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины.

Кроме того, международные эксперты доказали российское происхождение "Бука", сбившего "Боинг-777" на Донбассе.