В Нидерландах отменили закон о референдуме, блокировавший ассоциацию Украина — ЕС

Через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в Сенате (верхняя палата парламента).

В Нидерландах нижняя палата парламента проголосовала за отмену закона о консультативном референдуме, из-за которого в 2016 году было заблокировано Соглашении об ассоциации Украина-ЕС.

За законопроект министра внутренних дел Кайса Оллонгрен, который регулирует отмену действующего закона, проголосовали 76 депутатов из коалиционных фракций, против — 69 оппозиционных депутатов, сообщает NOS

Одна из оппозиционных партий была не согласна с тем, как правительство хочет избавиться от закона о референдуме.

Несколько оппозиционных партий заявили, что сначала хотели увидеть альтернативу, и они не понимают, почему Оллонгрен не дождалась оценки консультативного референдума в конце этого года.

Через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в Сенате (верхняя палата парламента). Здесь тоже правительственные партии имеют сильное большинство, пишет Европейская правда.

Напомним, референдум в Нидерландах состоялся 6 апреля 2016 года. 61% тех, кто принял в нем участие, проголосовали против соглашения.

Несмотря на консультативный статус, правительство не захотело идти против воли избирателей, проголосовавших против ратификации. В итоге в декабре 2016 года было принято дополнительное решение из 6 пунктов, посвященное Соглашению об ассоциации. Они не изменили соглашение, а лишь подтвердили те нормы, которые уже были в ее тексте.

30 мая 2017 года Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) окончательно проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Читайте также по теме мнения экспертов: Финальный аккорд: что будет после вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС.